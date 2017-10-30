قرّرت نيابة البحر الأحمر بمصر إخلاء سبيل مواطن سعودي الجنسية بكفالة 50 ألف جنيه، في واقعة ضبطه وبحوزته خمسة صقور نادرة محظور صيدها مخبأة داخل سيارته.



وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، أن النيابة قررت تسليم الصقور المضبوطة إلى محميات البحر الأحمر لإطلاق سراحها في بيئتها الطبيعية.



وكانت مباحث قسم شرطة رأس غارب قد ألقت القبض على سائح سعودي يستقل سيارة جمرك سفاجا داخلها خمسة صقور نادرة محظور صيدها، وتمّ تحرير محضر بالواقعة.



وتلقى مدير أمن البحر الأحمر، اللواء حسام كمال، إخطاراً من اللواء عصام العزب؛ مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن مباحث غارب برئاسة الرائد محمود إمام؛ رئيس مباحث رأس غارب من ضبط خليجي بحوزته خمسة صقور نادرة محظور صيدها.



وعلى الفور، تمّ التنسيق مع محميات البحر الأحمر، وتمّ إعداد لجنة لمعاينة الصقور لإعداد تقرير عن أنواعها وأماكن صيدها.



من ناحيته، أكّد مدير محميات البحر الأحمر، الدكتور أحمد غلاب؛ أنه وفي أقل من أسبوع تمّ ضبط ثلاث وقائع صيد طيور محظور صيدها بنطاق المحافظة.