أوضح إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي أنه لم يفت يوماً بإباحة الأغاني ولم يُجز لأحد أن يستمع إليها.



وقال موضحاً فتواه بخصوص المعازف والأغاني: "أنا قلت بالنص إن المعازف على إطلاقها صعب القول بتحريمها كلها، فأما الأغاني المعروفة الآن في زماننا هذا فهي حرام، وأما المعازف التي تُستخدم لأغراض أخرى مثل أفراح الأعياد المعروفة مثلًا في الحجاز أو في نجد والإمارات والكويت ومصر وغيرها فهذه لا تدخل عندي في التحريم".



وأضاف أن معازف ما يُعرف بالسلام الملكي أو الأميري أو الدولي أو الجماهيري فغير داخلة عندي في التحريم، وكذلك ما يُعرف بفواصل الأخبار، فهي معازف استُخدمت في شيء آخر، وهذه من حيث الجملة من الصعب عندي القول بتحريمها.



وأشار رداً على سؤال متصل خلال برنامج "الباقيات الصالحات" بقناة "دبي"، إلى أن الأغاني المعروفة هذه الأيام وهي واضحة ولا تحتاج إلى تفصيل؛ "فأنا لم أقل يوماً من الدهر أنها جائزة ولم أجز لأحد أن يستمع إليها".