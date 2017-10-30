سلمت فرنسا ثماني قطع أثرية إلى مصر ضبطتها الجمارك الفرنسية قبل حوالي ثمانية أعوام، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الثقافة المصرية.



وعثر على الآثار وهي عبارة عن تماثيل وألواح تعود لأكثر من ثلاثة آلاف سنة في كانون الثاني/يناير 2010 في حقائب مواطن بريطاني.



وسمح تحقيق قضائي أجرته نيابة باريس بالكشف عن شبكة تهريب آثار كانت تنظم نقل ممتلكات ثقافية من مصر إلى بريطانيا عبر فرنسا.



وكشف تحليل قسم الآثار المصرية في متحف اللوفر أن التماثيل الصغيرة والألواح المضبوطة أصلية وتعود إلى الألف الأول قبل الميلاد. ويمنع تصدير هذه القطع خارج الأراضي المصرية من دون موافقة حكومة القاهرة.



وسلمت القطع إلى سفير مصر في فرنسا إيهاب بدوي خلال مراسم أقيمت في وزارة الثقافة في باريس.



وأتت إعادة هذه القطع بموجب اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) العائدة لعام 1970 والهادفة إلى مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية.