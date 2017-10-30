هي مبادرة فنية سعودية، استمدت فكرتها من تجربة أسترالية مزجت بين الفن و الموسيقى والحرف، بحيث تهدف إلى توفير منصة للموهوبين لعرض أعمالهم، واستضافتهم واحتضانهم، هذا هو التوصيف الرسمي لمبادرة "أرباب الحرف"، والتي انطلقت في مدينة #جدة مطلع العام الجاري لتكون محضناً يجد فيها كل موهوب محلاً من روزنامة فعاليات المبادرة التي تراعي كل الأذواق.

في مقهى تحيط به اللوحات والمشغولات من كل جانب، وجدنا عبدالله الحضيف، مؤسس المبادرة، مع مجموعه من زملائه في إصغاء تام، لما يقوله رجل توسط الدائرة، كان يتحدث عن أحد المواضيع الثقافية، وقد كانت هذه الجلسة إحدى الفعاليات التي يقيمها مقهى أرباب الحرف بشكل دوري، إلى جانب مجموعات من الأنشطة الأخرى.

أوضح الحضيف، أنه مكث قرابة 6 سنوات في أستراليا، وكان يمضي إجازة نهاية الأسبوع في تجمعات شبابية فنية موسيقية حرفية، كانت منتشرة في كل أحياء المدينة التي يقطنها، مشيرا في حديثه لـ"العربية.نت" أنه عند عودته للسعودية، افتقد لهذه التجمعات، إذ لم يجد مكانا يقدم هذه الخدمات بطريقة غير تقليدية، فقرر نقل التجربة وأطلق مبادرة أرباب الحرف.

يقول الحضيف، إن المبادرة بمثابة حاضنة وخلية نحل، تستقطب الموهوبين السعوديين في كافة المجالات، من حرفيين وموسيقيين وفنانين، وذلك لممارسة هواياتهم وعرضها على الآخرين، مبينا أن "أرباب الحرف" تسعى لأن تكون منصة لخلق بيئة إيجابية للجميع، بحيث توفر كل الإمكانات والتجهيزات اللازمة لممارسة فنونهم والتمتع بها.

من جهتها، قالت هديل بحري، عضو بالمبادرة، إن أرباب الحرف تشهد انعقاد فعاليات مختلفة، ابتداء بورش العمل والدورات التدريبية التي تغطي كافة الفنون التي تتعاطاها المواهب الشابة، مرورا بالأمسيات الموسيقية والتي تتيح للموهوبين أداء أغنياتهم من الكلاسيكية إلى الحديثة، مبينة في حديثها لـ"العربية.نت" أن أرباب الحرف تضم كذلك جلسات ثقافية وفكرية يحييها مجموعة من المهتمين في المجالات الاجتماعية و الإنسانية بشكل أسبوعي.

إلى ذلك، قالت عبير الحجار، إن المبادرة تقدم للموهوبين في مجال اللوحات التشكيلية والأعمال النحتية والنسيج، والحياكة، والخط، وكل ما يدخل في إطار الجمال وصناعته، مساحات لعرض أعمالهم، مشيرة في حديثها لـ"العربية.نت" أن هذا يأتي انسياقا مع تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تنمية مهارات الموهوبين وتوظيف طاقاتهم، ونأمل من المجتمع سواء كحكومة أو قطاع خاص الدعم حتى تستمر المبادرة في خدمة المجتمع و خلق بيئة إيجابية للطاقات الواعدة.