طور العلماء مفاعلًا للطاقة الشمسية من شأنه أن يسمح لرواد الفضاء بصنع مائهم وأكسجينهم على سطح القمر.

ويمكن للنظام استخراج المياه من التربة القمرية، ولا يتطلب سوى بعض الهيدروجين من الأرض لبدء العملية، وبعد الساعات الأولى القليلة، تبدأ الآلة في إعادة تدوير الهيدروجين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بما أن الهيدروجين أخف بكثير من الأكسجين، فمن شأن هذا النظام خفض وزن حمولة بعثات القمر بقدر كبير.

وأنهت الآلة الآن اختبارًا مدته 6 أشهر، ووفقًا للمهندس المبتكر، يمكنها إنتاج ما يكفي من الأكسجين والماء لـ 8 رواد فضاء.

ويقول العالم تورستن دينك، الذي عمل على الجهاز مدة 10 سنوات: “يكلف كل كيلوغرام على مكوك الفضاء أموالًا طائلة، وحاليًا يزن الجهاز 400 كيلوغرام، ولكن يمكن خفض هذا الرقم مع المزيد مع التعديلات”.

ووفقًا للعلماء يمكن للآلة معالجة 25 كغم من الصخور لإنتاج 700 كغم من الماء في أقل من ساعة، كما تستطيع انتاج 2.5 كغم من الأكسجين خلال 4 ساعات، وكل هذا باستهلاك أقل من 10 كيلوواط من الكهرباء.

ولكن حتى الآن يستطيع الجهاز انتاج الماء فقط، وسيتطلب إنتاج الأكسجين المزيد من التمويل.