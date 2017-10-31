يستعد قصر "بيكنجهام" الملكي البريطاني للاحتفال بالذكرى الـ70 لزواج ملكة بريطانيا وينظم حفلًا بذكرى زواج الملكة والأمير فيليب فى الـ 20 من شهر نوفمبر المقبل، حيث تكاد تكون الملكة اليزابيت الزوجة «الأقدم» في العالم.



ومن جانبه أوضح القصر الملكى أن "اليزابيث" لا تخطط لإقامة مراسم فخمة احتفالًا بتلك المناسبة، على غرار الاحتفالات السابقة تزامنًا مع الأزمة التي تمر بها بريطانيا على خلفية انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.



ومن ناحية أخرى أعلن القصر الملكي أن الملكة ستكتفي بإصدار طوابع بريدية تحمل صورتها برفقة الأمير، كأحد التقاليد الملكية التي لا تتخلى عنها الملكة في تلك المناسبة.



ونشرت الصحيفة عددا من أندر الصور لحفل زفاف الملكة والأمير الذى وافق 20 نوفمبر من عام 1947، حيث تجمهر الآلاف أمام بوابات القصر لمشاهدة الثنائي.