فجأةً ظهر في الأفق عمودٌ يمتد بين سطح الماء وتجمُّع السحب في السماء، مسح البحّار الاسكتلندي باري ستيفنسون؛ 31 عاماً، عينيه بيده ليتأكّد مما يشاهده، الهواء يدور بسرعة في صورة عمود فوق سطح البحر، يجذب الماء إلى أعلى حتى يصل إلى السحاب، بينما يتساقط بعضه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدث ذلك المشهد في السابعة صباح يوم 16 أكتوبر الجاري، عندما كانت سفينة اسكتلندية تمر بالمياه المصرية في البحر المتوسط.

فتح ستيفنسون؛ جوّاله بسرعة، وحادث زميله على المركب أوين ماكينزي؛ 37 عاماً، ليصعد على سطح السفينة ويشاهد ما يحدث، ثم فتح جوّاله وبدأ يلتقط فيديو لعمود الماء وهو يصعد إلى السحاب.

وتعلق الصحيفة قائلة: ما حدث هو ظاهرة طبيعية، إعصار هواء صغير يمر فوق البحر، فيرفع الماء.

ونقلت الصحيفة عن ستيفنسون؛ قوله: شهدت المنطقة برقاً ورعداً في الليلة الماضية؛ لكنهما توقفا في الصباح الباكر.

ويضيف ستيفنسون: لحُسن الحظ، فإن أعاصير البحار أقل قوةً وخطراً من تلك التي على الأرض، واستمر الإعصار لمدة 20 دقيقة، ومرّ على بُعد 40 متراً من السفينة.