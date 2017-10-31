أظهر مقطع فيديو حارس أمن تعامل بشجاعة كبيرة مع لص نفذ عملية سرقة من إحدى الصرافات الآلية الموجودة في ولاية غوا الهندية، إلا أن محاولة الحارس في قطع الطريق على السارق بات بالفشل.



ووفق ما ذكره موقع "فاينانشل إكسبريس"، فإن كاميرا المراقبة بجهاز صراف آلي في بنك ماهاراشترا في باناجي سجلت كل تفاصيل الحادث.

وأظهرت اللقطات حارس الأمن وهو يتلقى ضربات قوية ومتتالية من السارق المسلح بمطرقة، الأمر الذي أسقط الحارس أرضا وجعل اللص يفر هاربا.

وقال المصدر ذاته إنه الشرطة تحقق في الحادث ولم تلق القبض بعد على اللص الهارب، مشيرا إلى أن الشرطة في غوا كافأت حارس الأمن بسبب "شجاعته".