اضطر مزارع في ولاية أريزونا الأمريكية، إلى بيع مزرعة الخيول التي يملكها وتصل مساحتها إلى نحو 9.67 فدان، بسبب النشاطات غير الطبيعية التي لاحظها في المزرعة.

وظهرت مزرعة ستاردست في رينبو فالي بولاية أريزونا الأمريكية عدة مرات، في البرامج التلفزيونية، ووسائل الإعلام العالمية، بسبب تقارير مزعومة، عن نشاط لمخلوقات الفضاء فيها.



ويقول جودن إدموند وزوجته جويس، إنهما ضاقا ذرعاً بما يحدث في المزرعة، فقررا بيعها مقابل 5 مليون دولار، بحسب موقع غلوبال نيوز.

ويقول إدموند، إنه قام بقتل 19 من مخلوقات الفضاء الذين يحملون سيوف الساموراي، وتعرضت زوجته لمحاولة اختطاف. ويضيف "لقد قاموا برفعها من السرير في الغرفة الرئيسية، وحملوها إلى موقف السيارات، وحاولوا استدراجها إلى مركبتهم".

وكان الزوجان، قد اشتريا المزرعة في عام 1995، على أمل أن يعيشا حياة هادئة، من خلال إدارة مزرعة لإنقاذ الخيول، ومن اليوم الذي انتقلوا فيه إلى المزرعة، بدأت أمور غريبة تحدث فيها.



ودأب إدموند، على نشر آخر التحديثات، عن تجاربه مع مخلوقات الفضاء في المزرعة، عبر حسابه في الفيس بوك.

وتضم المزرعة، منزلاً كبيراً بخمس غرف نوم وأربعة حمامات وحمام سباحة كبير، وتقول السمسارة العقارية كمبرلي جيرود، إن ردة فعل المشترين المحتملين كانت متباينة، فبعضهم كان متحمساً، ولا يعير الكثير من الاهتمام للتاريخ المفزع لهذه المزرعة، في حين سيطر الخوف والتردد على آخرين، بعد سماع قصص الظواهر الغريبة التي تحدث فيها.