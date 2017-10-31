كشفت إيفانا، الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، أنه كان عاجزًا عن التعامل مع أطفالهما.

وقالت إيفانا البالغة من العمر “68 عامًا”: إن دونالد ترامب “لم يستطع التعامل مع أطفالهما ،حتى وصلوا سن الجامعة”، مشيرة إلى أن “هذا هو حال إيفانكا، ودونالد الابن وإريك”.

وأشارت إلى أنها تحملت المسؤولية الكاملة عن الأطفال، بعد انفصالها عن ترامب بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت: “قلت لدونالد ،ليس هناك مكان سوى لطاه واحد فقط في المطبخ، وهو أنا”.

بعد أن ظلت في الخلفية خلال الحملة الانتخابية ،وضعت العارضة السابقة نفسها في دائرة الضوء منذ أسبوعين ،عندما نشرت كتابها الجديد “رايسينغ ترامب” (تربية ترامب) ،حيث كشفت كيف ربت أطفالها ،ولم تفسدهم أبدًا بإعطائهم الكثير من المال ،وحرصت على إبقائهم مشغولين”.

وتزوجت إيفانا الرئيس دونالد ترامب عام 1977، واستمر زواجهما حتى 1992.

وبدأت الترويج لكتابها الجديد ،خلال الأسبوعين الماضيين، لكن ما بدأ كدعاية بريئة للترويج لكتابها ،تحول بسرعة إلى نزاع مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وخلال مقابلة مع “صباح الخير أمريكا”، قالت إيفانا سيدة الأعمال التشيكية مازحة ،إنها السيدة الأولى الحقيقية ؛لأنها تزوجت الرئيس أولًا.

لكن بالطبع لم تأخذ ميلانيا الموضوع كمادة للمزاح، وأصدرت بيانًا من خلال المتحدث باسمها بعد فترة وجيزة ووصفت إيفانا بأنها “تحاول لفت الأنظار”.