نشرت الممثلة اللبنانية نادين الراسي فيديو عبر "تويتر" يظهر أفعى تنازع الموت بعدما حوصرت وضربت على عنقها بواسطة عصا خشبية.

وكان لافتاً أصوات الأولاد الذين تحلّقوا حول الأفعى، والذين أبدوا ملاحظاتهم حول نوع الأفعى واذا ما كانت تملك أسنان حادة ام لا.

أما الراسي فكتبت معلّقةً على الفيديو: "هيدا مصير الأفاعي اللي بتقرِّب عبيتي من يوم و رايح".

الفيديو نال انتشاراً سريعاً على مواقع التواصل، فيما تعجّب المغرّدون بجرأة نادين وقدرتها على مجابهة الأفعى، فكتبت احداهن: "لو كنت حاضرة كنتي أخذتيني عالمشفى". فيما هنأ البعض الراسي على "قلبها القوي".