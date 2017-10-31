سفينتين في حالة الانتظار تمهيداً للدخول.. و"طواقم المراقبة" في حالة رصد للطقس

أعلنت مؤسسة الموانئ اليوم الثلاثاء توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشويخ مؤقتا إلى حين تحسن الأحوال الجوية ومستوى الرؤية الأفقية.

وقال مدير العمليات في ميناء الشويخ الكابتن بدر العنزي، إن حركة الملاحة البحرية في الميناء متوقفة مؤقتا للمحافظة على سلامة السفن التجارية التي تؤم الميناء بالنظر إلى عدم استقرار الطقس وانخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر بسبب الغبار.



ولفت العنزي إلى أن هناك سفينتين في حالة الانتظار تمهيدا للدخول مشيرا إلى أن الطواقم الفنية لمؤسسة الموانئ في برج مراقبة الشويخ في حالة رصد للطقس على مدارالساعة بمتابعة محطات رصد الطقس التابعة للمؤسسة في القفص الجنوبي.



وأعرب عن الأمل في استقرار حالة الطقس في الساعات المقبلة واستئناف حركة الملاحة البحرية مباشرة متى كانت عوامل الطقس في الحد الآمن لسلامة الملاحة.