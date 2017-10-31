تواصل إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية حملاتها الميدانية المكثفة والتي تستهدف جميع المناطق التابعة للمحافظة في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة بتعاونكم نجملها .



وفي هذا السياق أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج بأن الحملات الميدانية التي شنتها مراقبة إشغالات الطرق على المحلات بمنطقة جليب الشيوخ والفروانية اسفرت عن تحرير 22 مخالفة استغلال مساحة مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية على المحلات مستمرة على تجاوزات المحلات المتمثلة في إشغال الطريق سواء على مستوى استغلال المساحة استغلالا تجارياً من دون ترخيص أو ركن السيارات المهملة في الشوارع والساحات بالمحافظة بهدف الحد من الظاهرة التي تشكل تعدياً صريحاً على أملاك الدولة .



وتابع الخرينج بأن قسم متابعة الباعة المتجولين قام بتنفيذ حملة ميدانية بمساندة أمنية على عدد من الأسواق العشوائية بمنطقة الجليب اسفرت عن تحرير 12 مخالفة بائع متجول ورفع 3 عربات بيع مثلجات ومصادرة 76 م3 من المواد السكراب والملابس المستعملة والخضروات.



وأكد الخرينج على أن الهدف من هذه الحملات هو تطهير مختلف المناطق التي تخضع لمسئولية المحافظة من كافة الظواهر السلبية التي تشكل تعدياً صريحاً على الممتلكات العامة للدولة أو المتمثلة بمخالفات قانون النظافة العامة وإشغالات الطرق.