بدأ الجيش الايراني اليوم الثلاثاء مناوراته الجوية تحت اسم "فدائيو سماء الولاية السابعة" بمشاركة واسعة من انواع الطائرات الحربية في محافظة اصفهان وسط ايران.



ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن المتحدث باسم المناورات العميد الطيار مسعود روزخوش قوله بانه سيتم خلال المناورة التي تستمر يومين اختبار انواع الطائرات المقاتلة والقاذفة للقنابل والشحن والمزودة للوقود والاعتراضية وطائرات من دون طيار.



واوضح روزخوش ان الهدف من اجراء المناورة هو الارتقاء بمستوى خبرات قادة الجيش وتحديث الأنظمة العسكرية واختبار الإنجازات الدفاعية الى جانب استعراض القوة العسكرية للقوات المسلحة الايرانية