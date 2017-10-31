اسامة ابو السعود

اعلنت قائمة " الرؤية العمالية " استعدادها لخوض الانتخابات لاختيار مجلس ادارة نقابة نفط الكويت خلال الانتخابات المزمع اقامتها خلال شهر يناير القادم استمرارا لمسيرة العطاء التي حققتها خلال فترة توليها شرف تمثيل العمال في مجلس النقابة الحالي .

وقال المنسق العام للقائمة خالد اللهو في تصريح صحفي ان القائمة تفتح ابوابها لجميع الزملاء في شركة نفط الكويت للانضمام لها مؤكدا ان قائمة الرؤية العمالية حققت العديد من الانجازات خلال فترة تولي اعضائها مجلس ادارة نقابة العاملين بشركة نفط الكويت وذلك بفضل الله ومن ثم اصطفاف العمال خلف مجلس نقابتهم مما كان له الاثر الكبير في تحقيق تلك الانجازات خلال الفترة الماضية .

واكد اللهو انه وفي خطوة غير مسبوقة في انتخابات نقابة العاملين بشركة نفط الكويت تم انشاء مكتب تنسيق للقائمة مكون من نخبة من النقابيين و يضم كافة اطياف العاملين بشركة نفط الكويت وسيتم الاعلان عنه قريباً .

واوضح ان قائمة الرؤية العمالية اذ تعود لقواعدها العمالية فإنها تدرك ان ارادة العمال تعلو فوق الجميع , فهم المحرك الاول والداعم الاكبر للنقابة في جميع تحركاتها وتصديها للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم .

واكد اللهو ان حقوق العمال ومكتسباتهم خط احمر لا يمكن المساس به او تجاوزه مشيدا في هذا الصدد بالوقفة التاريخية لعمال نفط الكويت خلال الاضراب الشامل الذي نفذه العمال والعاملات للدفاع عن تلك الحقوق والمكتسبات خلف نقابتهم وممثلهم الشرعي .

واعلن اللهو في ختام تصريحاته ان قائمة الرؤية العمالية كانت بفضل الله الصوت القوي والمدافع الصلب عن حقوق العمال وستظل كما _عهدها الجميع _ باذن الله حتى تتحقق جميع مطالب العمال ولن يتم التهاون في ابسط حق من حقوق العاملين.