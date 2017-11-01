بعد خروجه من السجن بتهمة قتل زوجته، أقدم أب على ارتكاب جريمة أبشع وذلك باغتصاب بناته الثلاث، وفق مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء، وكشفت مصادر إعلامية في المستشفى الجمهوري بصنعاء تلقي المستشفى إحالة من البحث الجنائي بالفتيات الثلاث لتقديم تقرير مفصل عن حالتهن الصحية، وبعد الكشف الطبي تبين تعرض الفتيات الثلاث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13-16 للاغتصاب من والدهن.



وتابع المصدر أن الأب يسكن في مديرية الحيمة الداخلية، وداوم على فعلته الشنيعة منذ ما يقارب عام وذلك بمجرد خروجه من السجن، بينما تقدم بالشكوى خال الفتيات بعد تزايد شكواهن من فعلة أبيهن الذي أحيل إلى جهات التحقيق، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه جزاء فعلته الشنيعة.