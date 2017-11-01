فوجئت عائلة شاب متوفى يبلغ من العمر 24 عاماً، بعودة ابنها إلى الحياة قبل وقت قصير من إسجاء جسده داخل النعش لتتحول الجنازة إلى مناسبة سعيدة للمشيعين.

كان الأطباء في مستشفى تينغو ماريا في البيرو أعلنوا عن وفاة الشاب واتسون فرانكلين ماندوجانو دوروتيو، بعد إصابته بالحمى إثر جراحة أجريت له في عيادة طبيب للأسنان.



وأثناء مراسيم الجنازة لاحظ المشيعون بأن أنفاس الشاب لم تنقطع بعد ما دفعهم إلى استدعاء الطبيب الذي أكد بأنه لا يزال حياً. إلا أن فرحة عائلة وأصدقاء الشاب لم تكتمل إذ تم الإعلان عن وفاة الشاب بشكل نهائي بعد نقله إلى المستشفى بوقت قصير.

وتسعى أسرة الشاب لمقاضاة المسؤولين عن الخطأ الطبي الذي أودى بحياة الشاب، بينما بدأت الشرطة التحقيق في ملابسات القضية بهدف محاسبة المهملين.

يذكر بأن الشاب كان قد أصيب بالحمى والقشعريرة بعد جراحة أجريت له في عيادة طبيب للأسنان، ما استدعى نقله إلى المستشفى حيث أعطاه الأطباء حقنة مهدئة يعتقد بأنها تسببت بتدهور حالته الصحية، بحسب ما ورد في موقع "ميترو" الإلكتروني.