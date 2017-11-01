تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر ، مقطع فيديو لتعذيب شاب بتهمة الشعوذة .

وأظهر الفيديو مجموعة من الشباب من مدينة حطاطبة بمحافظة تيبازة غرب العاصمة ، وهم يعذّبون شاباً بعد القبض عليه وهو بصدد “ممارسة الشعوذة و السحر والشرك بالله” في إحدى المقابر.

ويظهر الفيديو المشعوذ المفترض وهو مقيّد الأرجل ومحاطاً بمجموعة من الشباب يتقدمهم أحد الملتحين قاموا باستجوابه ، فاعترف بممارسته السحر والشعوذة في المدينة، متهمين إياه بـ”الشرك بالله والخروج عن الإسلام”، قبل البدء بتعذيبه وضربه ضرباً مبرحاً على أطراف قدمه، وذلك عقاباً له على أفعاله.

واستنكر الجزائريون عبر منصات التواصل الاجتماعي ما تضمنه الفيديو من مشاهد وصفوها بالمؤسفة والصادمة التي لا تختلف كثيرا عن ممارسات تنظيم داعش ، مطالبين بتطبيق القوانين عبر الجهات المعنية وليس عبر الأفراد .