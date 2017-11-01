اشتبك عدد من المراهقين مع سائق حافلة تابعة لوزارة التعليم، ورجموه بالحجارة وهو داخل الحافلة، وسط مطالبات بالقبض عليهم وعقابهم.



وأظهر مقطع فيديو سائق الحافلة يتوقف لنزول عدد من الطلاب من الحافلة، للتوجه إلى منازلهم، ثم حدث أن اقترب 5 مراهقين متفاوتي الأعمار، من الحافلة وصعدوا إليها واشتبكوا مع السائق، واعتدوا عليه، ما جعله يدافع عن نفسه، فيما رجمه بعضهم بالحجارة.



ولقي المقطع استنكارا واسعا لتصرف المراهقين غير المبرر، وطالب عدد من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، بضبط المعتدين، ومعالجة الأمر بالكشف عن سبب ما قاموا به، وعقابهم العقاب المناسب.