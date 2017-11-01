يمثل العيش في بلد آخر لفترة طويلة الأمد فرصة سانحة للمسافر للتعرف على عادات وتقاليد وثقافة هذا البلد عن كثب، ويضمن له التأقلم بشكل كبير مع سكانه المحليين وأسلوب حياتهم، بالإضافة إلى تحقيق فهم أعمق لطريقة تفكيرهم.

وتعتبر إسبانيا من أكثر البلدان السياحية جمالاً في العالم إذ يقصدها ملايين السياح سنوياً، ناهيك عن المسافرين إليها بهدف الدراسة والعمل.

ولكي ينعم المسافر الذي ينوي البقاء لمدة طويلة في إسبانيا بإقامة مريحة، لا بد له من أن يتعرف على العادات الغريبة التالية للاسبانيين، بحسب ما ورد في موقع “ستيودنت لانغويج بيرو” الإلكتروني:

1- يعتبر عدم إلقاء التحية على البائع لدى دخول أي متجر صغير، أمر غير لائق. لذا لا بد من أن تلقي التحية فور دخولك إلى أي متجر.

2- كما هو الحال في إيطاليا، تقفل معظم المتاجر في إسبانيا في وقت بعد الظهر لأخذ استراحة من العمل، وتناول الغداء.

3- في ليلة رأس السنة عندما تدق الساعة الثانية عشرة، يأكل جميع المحتفلين 12 حبة من العنب تمثل كل حبة شهراً من أشهر

السنة الجديدة، وذلك لاعتقادهم بأنها تجلب الحظ السعيد.

4- عند تناول الطعام في مطعم يجب إنهاء الطبق عن آخره، وإن لم تفعل ذلك فسيعتقد الحاضرون بأن صحتك ليست على ما يرام.

5- إن دعاك أحدهم لتناول الطعام معه في المطعم فاقبل دعوته، لأن رفض الدعوة يعتبر أمراً غير لائق في إسبانيا.

6- إن تعرفت على صديق في إسبانيا فتأكد من أنه سيعرفك على جميع أفراد عائلته أيضاً، لأن الإسبان أحد أكثر الشعوب المضيافة في العالم.

7- التقبيل من الوجنتين عادة شائعة لدى الإسبان عندما يلتقون بأي شخص، لذا عليك مجاراتهم في هذه العادة وإلا سيعتبرونك شخصاً غير مهذب.