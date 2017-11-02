حُكم على رجل بالسجن أربعة أسابيع بعد اعتدائه الوحشي على مسن في الـ69 من عمره في إحدى محطات القطارات المزدحمة في بريطانيا.

وأظهرت لقطات صادمة ميغيل ستيوارد، البالغ من العمر 26 عاما، وهو يندفع باتجاه الضحية المسن ويقوم بدفعه بعنف إلى الأرض، في هجوم عشوائي على ما يبدو، بمحطة نيو ستريت في برمنغهام.

وكان المهاجم يقضي حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ، في الوقت الذي قام فيه بجريمته هذه، التي لا يعرف لها دوافع واضحة حتى الآن إذ لا علاقة تربط الطرفين.

وقد حكمت المحكمة عليه بالسجن لأربعة أسابيع بعد أن أدانته في الهجوم على الرجل المسن، بالإضافة إلى أربعة أسابيع أخرى إضافية لخرقه الحكم السابق الذ صدر بحقّه، ما يجعل المدة الكلية للسجن ثمانية أسابيع.

ووقعت الحادثة التي أفرج عن الفيديو الخاص بها مؤخراً، في الثاني من سبتمبر/أيلول من هذا العام، عندما كان الضحية يسير في المحطة وسط الزحام وتم الاعتداء عليه.

وقد تعرض الضحية لإصابات طفيفة خضع على إثرها للعلاج بعد أن تلقى إسعافات أولية في الموقع نفسه.

ولم يتم اعتقال ميغيل ستيوارد إلا يوم 22 سبتمبر/أيلول، بعد 20 يوما من الاعتداء، عندما شاهدته شرطة النقل البريطانية في محطة السكة الحديد مرة أخرى. ووجهت إليه الاتهامات في اليوم نفسه.