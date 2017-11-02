تحدث في بعض الأحيان مصادفات عجيبة يصعب تكرارها حتى لو تعمدنا الترتيب لها، حيث يمكن أن تشاهد شخصين يرتديان نفس الزي في نفس المكان، أو أن يصادف وجود شخصين يتشابهان إلى حد بعيد بالملامح والملابس على مقربة من بعضهما.

ويضم المعرض، الذي نظمه أحد هواة المصادفات العجيبة، مجموعة من الصور، التي تضم مشاهد تم التقاطها بشكل عفوي، لمصادفات وقعت في أماكن عامة، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- قد يبدو مظهر هذا الرجل وهو مستلق على الشاطىء طبيعياً للكثيرين، لكن إذا دققت النظر في خلفية الصورة، ستجد التضاريس الطبيعية على مد البصر، مطابقة بشكل كبير لتضاريس جسده، وكأنها شكلت خيالاً له على الأفق.

2- التقط أحد رواد هذا المطعم صورة مثيرة، يظهر فيها رجلان يكادان يبدوان صورة طبق الأصل عن بعضهما، فإلى جانب الشبه الكبير بينهما، يرتدي كل منهما نظارة وقميصاً أزرق اللون، وانشغلا في نفس الوقت بالعبث بهاتفيهما من طراز آي فون.

3- تظهر في هذه الصورة 6 نساء شقراوات داخل حافلة، وقد تطابقت تسريحة شعر كل منهن.

4- في مصادفة نادرة، أظهرت صورة سيلفي 4 أشخاص لا تجمعهم أية صلة، وهم ينتظرون في موقف للحافلات، وقد ارتدى كل منهم قميصاً مخططاً باللونين الأبيض والأسود.

5- كان صاحب هذه الصورة محظوظاً بشكل غير متوقع، عندما استطاع تصوير زوجين من التوائم في الحافلة.

6- وللكلاب أيضاً نصيب في هذا المعرض، حيث تظهر هذه الصورة 7 كلاب تكاد تكون متطابقة، ويصعب تمييز أحدها عن الآخر.

7- يبدو أن الحافلات والقطارات مكان خصب للمصادفات العجيبة، ومن بينها هذين الرجلين اللذين استقلا نفس الحافلة، وظهرا في الصورة وكأنهما صورة طبق الأصل عن بعضهما.

8- في هذه الصورة التي التقطت على أحد الطرقات السريعة، تظهر 4 سيارات فان متطابقة على الأقل، وهي تسير على نفس الشارع.

9- هذه الصورة تحمل مصادفتين في نفس الوقت، ففي المقدمة تظهر فتاتان ترتديان نفس الملابس، وخلفهما سيدتان ملابسهما متشابهة أيضاً، وتجر كل منهما حقيبة سفر خلفها.

10- قد لا يكون تواجد سيارتين من نفس الطراز إلى جانب بعضهما أمراً مثيراً للاهتمام، لكن إذا دققت في لوحة أرقام هاتين السيارتين من طراز بي إم دبليو، ستصاب بالدهشة، حيث تكاد تكون أرقامهما متطابقة، مع اختلاف بسيط فقط.

11- ما هي فرصة تواجد 3 أشخاص متشابهين وحليقي الرأس ويرتدون نفس الملابس، بل ويعملون على جهاز الكمبيوتر المحمول في نفس المطعم؟

12- ليس هذا جانباً من استعراض عسكري، بل مجموعة من العساكر، تصادف وجودهم في نفس الحافلة.