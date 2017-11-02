استخرج طبيب هندي، 639 مسماراً من أمعاء مريض يعاني من مشاكل نفسية بمنطقة “غوبارغ دانغا” التابعة لولاية بنغال الغربية شمالي الهند.

وذكرت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، أن مريضاَ يبلغ من العمر 48 عاماً، نقل إلى مستشفى “كالكوتا” في المنطقة قبل أسبوعين، عقب شعوره بآلام في المعدة.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الأطباء قاموا بتصوير أشعة مقطعية للمريض، حيث تبين وجود عدد كبير من المسامير في أمعائه.

وأضافت، أن الأطباء قرروا إجراء عملية للمريض، تم خلالها استخراج 639 مسماراً من أمعائه.

ونقلت وسائل الإعلام عن “سيدهارثا بيسواس” الطبيب الذي أجرى العملية للمريض الذي لم يُكشف عن اسمه، أن طول أكبر مسمار استخرجه من أمعاء المريض يبلغ 5 سنتمترات.

وأضاف بيسواس “إن الوضع الصحي للمريض جيد، ولايزال تحت المراقبة، ولحسن الحظ لم يحدث تمزق كبير في أمعائه”.

وأشار بيسواس إلى أن المريض الذي يعاني من مشاكل نفسية، كان يقوم بابتلاع المسامير بشكل مستمر.