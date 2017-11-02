رصدت عدسات الباباراتزي النجمة العالمية، أنجلينا جولي، وهي تتنزه بمفردها لأول مرة يوم أمس في شوارع لوس أنجلوس، وظهرت النجمة بكامل أناقتها وهي ترتدي الأسود والرمادي، وتتناول الآيس كريم.

ويبدو أن جولي لا تتخلى عن أناقتها حتى عند تناولها الآيس الكريم المفضل لديها، حيث حرصت على تناوله بشكل تدريجي من أعلى وباستخدام الملعقة، بينما كانت مستمتعة بتناوله، بحسب ما أورد موقع ميترو البريطاني.

وتعتبر تلك المرة من المرات القليلة التي تتنزه فيها بمفردها بعد انفصالها عن النجم براد بيت، إلا أنها ظهرت بكامل رونقها، وقد استعادت صحتها بعد الفترة العصيبة التي مرت بها بسبب طلاقها.

ويعتقد أن جولي خرجت للتسوق، استعداداً للعطلة السنوية، أو ربما لشراء ملابس إحدى أزياء الهالوين.

على جانب آخر، تستعد النجمتان أنجلينا جولي وليدي جاجا للقيام برحلة فضائية بعد ستة أشهر على متن مركبة صممتها شركة "فيرجين جالاكتيك"، ويرافقهما الملياردير البريطاني "ريتشارد برانسون"، وذلك في رحلة مدارية.