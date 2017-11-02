انتهت سيدة باكستانية إلى السجن بعد أن حاولت قتل زوجها، لكنها بدلا من التخلص منه قتلت 15 شخصا آخرين بينما ظل هو حرا طليقا على قيد الحياة.

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها جريدة «ديلي ميل» البريطانية فإن السيدة آسيا بيبي التي تبلغ من العمر 21 عاما وتسكن في إقليم البنجاب بباكستان أجبرت على الزواج من رجل يبلغ من العمر 25 عاما، لكنها أمضت معه شهرين سيئين بسبب عدم حبها له، فما كان منها إلا أن قررت التخلص منه وقتله.

وذكرت الصحيفة أن آسيا، وضعت السم في الحليب لزوجها أمجد من أجل قتله، إلا أنه لم يشرب الحليب بينما تناولته والدته التي استخدمت الحليب في إعداد حلوى محلية باكستانية تدعى «لاسي»، تناولها 17 شخصا من عائلة أمجد بينما هو لم يأكل الحلوى، فسقط 15 قتيلا من بين الـ17 الذين تناولوا السم وأفلت الزوج من الموت بأعجوبة.