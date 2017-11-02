تمكنت فرق الإنقاذ باستخدام سائل الغسيل من إنقاذ متسلقة بريطانية حوصرت بين الصخور في وادي أوجون بمنطقة جويند بإقليم ويلز.

وكانت المتسلقة، قد حوصرت في الوادي بعدما انزلقت قدمها في صدع بجرف بالوادي، وفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، ولم يتمكن زوجها من إخراجها، ومن ثم استدعى فرق الإنقاذ التي استخدمت سائل الصحون لتحرير ساقها.

وشارك حوالي 16 متطوعًا مع فريق الإنقاذ في إخراج ساق السيدة من بين الصخور وهي في الخمسينيات من عمرها، بعد سكب السائل حول ركبتها واستخدام الحبال في سحبها من الشق، ونقلها جوا إلى المستشفى لإجراء فحوصات.