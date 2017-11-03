انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة السعودية وعد، خلال حلولها ضيفة على برنامج الإعلامية الكويتية مي العيدان.

وعرضت الأخيرة مقطعاً مصوراً للفنانة نانسي عجرم وابنتها ميلا. وعلى الأثر بدأت الفنانة بالضحك، مشيرة إلى أن الطفلة تشبه والدتها قبل عمليات التجميل.

وقد عرضها ذلك لانتقادات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ورداً على ذلك أشارت وعد عبر حسابها على "سناب شات" إنها لا يمكن أن تسخر من طفلة، مضيفة أنها تحب نانسي عجرم، وأن الفنانة التي تخضع لعمليات التجميل تنجب أطفالاً يشبهونها بشكلها قبل تلك العمليات.

وتابعت إنها ضحكت لأنها تذكرت نكتة قديمة، لافتة إلى أن ابنة نانسي تشبهها وهي صغيرة. ودعت المتابعين إلى عدم تكبير الأمور وإثارة المشاكل.