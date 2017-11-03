قبل 10 سنوات حاول الفنان المصري عادل إمام الاستحواذ على قلب الفنانة ميرفت أمين في أحداث فيلم "مرجان أحمد مرجان"، فما كان منه إلا أن يقول لها أمام الجميع جملة الفيلم الشهيرة "مرجان بيحب جيهان".

تلك الجملة نشرها بطل الفيلم من خلال الملصقات الدعائية التي كانت تجتاح القاهرة، وهو ما أصاب البطلة بالصدمة في أحداث كوميدية تابعها الجمهور.



واليوم تعود هذه الطريقة مرة أخرى للظهور ولكن بشكل جاد دون أن تكون من خلال فيلم سينمائي، بعدما فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بملصقات تغزو شوارع القاهرة وميادينها كتب عليها "أحمد بيحب ريماس".

وهو الأمر الذي دفع عددا كبيرا من نشطاء مواقع التواصل لنشر هذه الصور من مختلف الميادين والتعليق عليها من خلال "هاشتاغ" يحمل الاسم نفسه.



وفور رؤية الملصقات ربط الجميع بينها وبين الفيلم المصري الذي عرض عام 2007، فيما حاول البعض التكهن بمن يقف وراء هذه الملصقات، وهل هو إعلان تجاري أم أنه شخص أراد أن يعبر عن حبه بهذه الطريقة.