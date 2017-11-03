من المقرر أن يغادر ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز وزوجته كاميلا سنغافورة، اليوم الخميس، لينهيا بذلك أول محطات جولتهما الآسيوية التي تشمل 4 دول.

ويقوم الأمير ودوقة كورنوال بجولة لمدة 11 يوما؛ لتعزيز العلاقات البريطانية مع سنغافورة وماليزيا وبروناي والهند قبل قمة الكومنولث المقررة في أبريل المقبل.

وقد أقيم حفل استقبال، للزوجين الملكيين، ثم حضرا بعد ذلك عشاء رسميا أقامته رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب. كما التقى الأمير تشارلز وزوجته برئيس الوزراء لي هسين لونج.

كما حضرا الزوجان حوارا للأديان مع مسؤولي أبرز 10 ديانات وعقائد في سنغافورة، كما قاما بوضع أكليل من الزهور على نصب للجنود الذين قتلوا في الحروب.

وسوف يتوجه الزوجان الملكيان إلى سلطنة بروناي، ثم بعد ذلك إلى ماليزيا، حيث سوف يحتفلان بالذكرى الـ60 لتدشين لعلاقات بين لندن وكوالالمبور.

ومن المقرر أن يختتم الأمير وزوجته جولتهما الآسيوية بزيارة الهند؛ حيث من المتوقع أن يلتقيا برئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وكانت وسائل الإعلام البريطانية قد تكهنت بأن جدول أعمال الجولة الآسيوية سوف يشمل ميانمار، مع ذلك، تم شطب ميانمار من الجولة بعد انتقادات من نشطاء حقوق الإنسان.

وكانت الزعيم الفعلية لميانمار أون سان سو تشي قد تعرضت لانتقادات دولية واسعة بسبب قمع الجيش العنيف لأقلية الروهينجا المسلمة، مما أدى لتدفق أكثر من نصف مليون مواطن إلى بنجلاديش.