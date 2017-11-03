قالت الممثلة الأمريكية الشهيرة شارون ستون إنها ترفض الخضوع لجراحات التجميل .



ونقلت مجلة اوت ليفينج الأمريكية في عددها الأخير لشهر تشرين ثان/نوفمبر الجاري عن شارون 59/ عاما/ القول ” ليس لدي وقت للتفكير في الجراحات وهذه الأمور”.



وأضافت ” استخدم كريمات رائعة، وأحب ممارسة التمارين الرياضية، وهى ما أعتقد أنها مفتاح الصحة الجيدة، كما إنني أتناول طعاما صحيا”.



وأوضحت ” أمارس اليوجا والسباحة وأرقص وأقوم باللعب مع أبنائي وأركب الخيل، إنني أحب الحركة”.



ويشار إلى أن شارون لديها ثلاث أبناء بالتبني هم روان / 17 عاما/ و لارد / 12 عاما/ و كوين / 11 عاما./



ومن المقرر أن يعرض في الثامن من كانون أول/ديسمبر المقبل أحدث أفلام شارون ” ذا ديزاستر ارتيست” مع الممثل جيمس فرانكو.