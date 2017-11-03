أصبحت "أراد" بغرب رومانيا أول مدينة بالبلاد شريكا في تطبيق "ويز" الذكي في حل وتنظيم مشاكل المرور.



ووافق أعضاء مجلس المدينة على قرار بهذا الخصوص هذا الأسبوع، لربط المدينة بالتطبيق الذي يضم مشاركين في جميع أنحاء العالم.

وأشار موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري إلى أن تطبيق "ويز" يكتسب شعبية بين السائقين الرومانيين حيث يجمع منهم المعلومات عن حركة المرور في الوقت الحقيقي بينما يقدم لهم أفضل الطرق في لحظة معينة استنادا إلى المعلومات المتاحة.



وجاء في القرار أنه يمكن من خلال وضع التطبيق على الهاتف النقال جمع المعلومات عن حركة المرور ومن ثم استخدامها لتفادي الاختناق المروري، وأن السلطات المحلية ستستخدم التطبيق لتوفير المعلومات للسائقين، كما سيكون للشرطة المحلية حسابا في التطبيق لاستخدامه في وضع معلومات عن أعمال البنية الأساسية التي تؤثر على حركة المرور وإبلاغ السائقين عن الشوارع المغلقة وفي المقابل ستتلقى معلومات من مستخدمي التطبيق عن المناطق التي بها زحام مروري على أن تتدخل لتسهيل حركة المرور.



وجاء في القرار أن التطبيق سيساعد السائقين حتى في معرفة مكان الحفر والمطبات بالشوارع، كما سيتم استخدام المعلومات الأخرى في إجراء دراسة عن المرور.