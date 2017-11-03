حوكم سائق شاحنة بالسجن ستة أشهر بعد أن تسبب في #مقتل_كلب، كان قد قام بدهسه عمداً أثناء القيادة على الطريق.

وقد رصدت الحادثة كاميرات الشارع، وصوّرت الرجل وهو يقضي على الكلب المسمى "سبيلو"، وذلك بمدينة سان سيفيرو الإيطالية.

ولم يصرح عن اسم السائق، في حين أشاد مناصرو حقوق الحيوان ، بالعقوبة التي قررت بشأن السائق.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية لحماية الحيوان: "إنها سابقة مهمة جدا".

وأضافت المحامية كلوديا تاكاني: "إنها تشكل اعترافا بخطورة سلوك رجل تسبب عمداً في وفاة كائن حي".

وقالت: "هي إدانة مهمة جدا ونادرة من الناحية القانونية لأنها تتعلق بقتل حيوان، وليس بانتهاك قانون الطريق".

وقد ترك الكلب سبيلو يحتضر وهو يتأوه ويتعذب، إلى أن تم العثور عليه من قبل صاحبه حيث مات بين ذارعيه.

وتظهر اللقطات التي تعود إلى عام 2014 أن سائق الشاحنة لم يبذل أي جهد لإبطاء السرعة أو الانحراف للخروج من الطريق إنقاذاً للحيوان.

وبعد الحادث، أطلقت المنظمة الدولية لحماية الحيوان حملة تحت شعار "العدالة من أجل سبيلو".

وزعمت المنظمة أن هذا الكلب ضحية ضمن مجموعة تصل إلى 15 كلبا في المنطقة المحيطة، ما أثار المخاوف من أن هناك قاتلا متخصصا في قتل الكلاب.