وجد سائق بريطاني شجاع نفسه مضطراً للمثول أمام المحكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مرورية خطيرة، وذلك بعد أن قام بعمل بطولي، عندما أوقف سيارته في منتصف الشارع، وهبّ لنجدة سائق آخر، انقلبت سيارته على الطريق.

وكانت سيارة موراي سموكر (31 عاماً)، قد انقلبت على الطريق السريع إم62 في مدينة شيفيلد، بعد تعرضها لحادث خطير، ولم يفكر كريستوفر داي (28 عاماً) كثيراً في سلامته الشخصية، عندما قفز من سيارته، وساعد موراي على الخروج من السيارة المنقلبة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتم تصوير حادث الاصطدام، بواسطة الكاميرا المثبتة على سيارة كريستوفر، لكن الشرطة وجهت لهذا الأخير، تهمة القيادة المتهورة، وعدم الاهتمام بباقي مستخدمي الطريق، على خلفية مشادة دارت بينه وبين سائق السيارة التي تسببت بالحادث.

واستمعت المحكمة، إلى أن السيد كريستوفر، ترك سيارته في منتصف الطريق، على الرغم من خطورة ذلك، وسارع إلى سيارة موراي، وجاهد في محاولة فتح باب السيارة الذي كان عالقاً، قبل أن يخرج السائق المصاب منها.

وأشارت التقارير، إلى أن كريستوفر خضع للعلاج لظهره وكتفيه، بعد الإصابات التي تعرض لها، وهو يحاول جاهداً إنقاذ السيد موراي.

الحادثة وقعت في مايو (أيار) من العام الماضي، وأسقطت المحكمة أخيراً في مارس (آذار) الماضي التهم الموجهة ضد كريستوفر، وحصل إلى جانب البراءة، على وسام الشجاعة من قبل الشرطة، لدوره في إنقاذ حياة موراي.