توصلت دراسة حديثة إلى أن فئة الدم تحدد طبيعة الأمراض التي يمكن أن يتعرض لها الفرد. الدراسة التي أجراها علماء من جامعة فيرمونت الأميركية أشاروا إلى أن نتائج تؤكد أن لكل زمرة دم أمراضها الشائعة والمرتبطة بها.

وأوضحت النتائج أن فئة الدم الرابعة مرتبطة بأمراض الذاكرة ووظائف الدماغ، وأصحابها معرضون أكثر من غيرهم للأمراض العصبية والاضطرابات العقلية.

ويعد حاملي زمرتي الدم الثانية والثالثة أكثر عرضة لخطر الإصابة بسرطان المعدة والبنكرياس. وفي الإطار نفسه أشار علماء من جامعة كارولينسكا السويدية إلى أن 30% ممن يعانون من هذه الأمراض هم من أصحاب زمرتي الدم الثانية والثالثة (بغض النظر عن العامل الرايزوسي).

ووفقا للعلماء أيضا، فإن أصحاب زمرة الدم الأولى هم الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالقرحات وأمراض القلب المختلفة، وخصوصا الرجال المصابين بالسمنة.