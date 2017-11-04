نشرت قائمة بأفضل 10 أماكن سياحية يمكن التوجه إليها في العام 2018 لقضاء أوقات هانئة، بعيدًا عن ضجر وتسارع الحياة اليومية.

وفيما يأتي أبرز تلك النقاط السياحية الخلابة للباحثين عن الجمال والمتعة، وفقًا لما جاء بصحيفة “ذا صن” البريطانية.

1- تشيلي

احتلت تشيلي الصدارة في أفضل الأماكن، وهي من أجمل البلدان في أمريكا الجنوبية حيث يحطيها جبال الأنديز من الشرق، والمحيط الهادئ من الغرب، وصحراء “أتاكاما” من الشمال، والمناظر الخلابة في الجنوب.

ويتمركز مواطنوها في العاصمة “سانتياجو” وهي قلب تشيلي التي ستحتفل بمرور 200 عام على الاستقلال في العام 2018.

2- كوريا الجنوبية

توصف كوريا الجنوبية بأنها الرمز المعاصر للحداثة الآسيوية، في العام 2017 ، لاسيما بعد افتتاح حديقة سيولو 7017، وهي حديقة عالية فيها مقاهٍ وحانات ومكتبات على طول الطريق السريع، ولديها مسارات جبلية رائعة.

ومن المقرر أن تستضيف كوريا الجنوبية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2018. وتوفر سيول خط سكة حديد فائق السرعة، والذي سيمكن المسافرين من الانتقال عبر البلاد خلال دورة الألعاب.

3- البرتغال

تعد البرتغال مركزًا ديناميكيًا للفن والثقافة والأطعمة الرائعة، وقد افتتحت مجموعة من المتاحف المصممة خلال العامين الماضيين، وفيها طهاة رائعون يقدمون أطعمة شهية للغاية من لشبونة إلى الشواطئ. وهناك 7 مطاعم جديدة حصلت على نجمة ميشلان في العام 2017، فيما حصل أكثر من 300 شاطئ في العام 2016 على تصنيف العلم الأزرق لأفخم الأماكن.

4- جيبوتي

تقع في القرن الأفريقي وهي بلدة صغيرة وفي طريقها للانقسام، وتتميز جيبوتي بالتكوينات البركانية والشواطئ الرائعة وبحيرات المياه المالحة.

5- نيوزيلندا

قبل 25 عامًا تمكنت نيوزيلندا من إعادة تأهيل البلاد، وبدأت بجذب محبي المغامرة الراغبين في استكشاف التضاريس الرائعة.

6- مالطا

تمثل مالطا التاريخ الطويل لجزر البحر الأبيض المتوسط المليئة بالمعابد التي ترجع إلى ما قبل التاريخ، والحصون والقلاع التي يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر، وفيها أنفاق الحرب، وملاجئ الحماية من الغارات وسراديب تحت الأرض.

7- جورجيا

حصلت على الاستقلال قبل مئة عام، وأعلنت استقلالها في أعقاب الثورة الروسية، وتتميز بالمناظر الخلابة والأماكن السياحية الرائعة.

8- موريشيوس

موريشيوس جزيرة مثالية حافلة بالمنتجعات الشاطئية الفاخرة، ومن أجمل المناطق في ممارسة رياضة الغطس ورؤية الشعاب المرجانية والرحلات البحرية.

9- الصين

على الرغم من أن الصين أكثر البلدان سكانًا في العالم، إلا أنها بلدة جميلة مليئة بالغموض والمغامرة، ففضلًا عن سور الصين العظيم، يوجد بها برج جارجانتوان الرائع الذي يرحب بالزائرين.

10- جنوب أفريقيا

تعد جنوب أفريقيا واحدة من الدول الأكثر جمالًا في العالم لما تحتويه من شواطئ وجبال وحياة برية، كما أنها تعمل على دعم السياحة من خلال برنامج نيلسون مانديلا تحت شعار الأسطورة، وهو برنامج رسمي به فعاليات رياضية وتعليم وفنون.