بث تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ، أول فيديو التقطه الإنسان بكاميرا تحت الماء عام 1914 أي منذ 103 سنوات، ويحكي الفيديو واقعة استخدام حصان كطعم لجذب سمكة قرش وقتلها.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد ظهر الفيديو بعنوان "في البحار الاستوائية" ضمن الحلقة الأولى من الموسم الثاني للبرنامج الوثائقي "الكوكب الأزرق".

ويعود تاريخ تصوير الفيديو إلى عام 1914، حين ذهب المستكشف الإنجليزي جون ويليامسون للغوص والتصوير في البحر في جزر البهاما، وهناك عمل فخًا لصيد سمكة قرش، مستخدمًا الحصان وقطعة من اللحم كطعم لجذب القرش أمام الكاميرا.

وتضيف "الديلي ميل": كان من المفترض أن يقتل أحد سكان الجزر القرش، لكنه فشل في ذلك، فقفز ويليامسون بنفسه وتمكن من قتل القرش بسكين في يده، ثم سحب الفريق المصاحب له سمكة القرش على القارب.

وعن اختيار جزر البهاما لتصوير الفيديو، تقول الصحيفة: إن مياه البحر شفافة في تلك المنطقة حتى إن أشعة الشمس تصل إلى مسافة 150 قدمًا تحت الماء، وهو ما يعني وجود الضوء للتصوير.