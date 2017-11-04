تختلف العادات والتقاليد من بلد إلى آخر في جميع أنحاء العالم، وهذا ما يجعل الكثير من المسافرين يقعون في بعض الأخطاء أثناء زيارة بلد ذو ثقافة مختلفة، بسبب جهلهم بعادات وتقاليد شعب هذا البلد.

ومن هذا المنطلق أورد موقع "ريدرز دايجست" الإلكتروني قائمة مؤلفة من 10 عادات غريبة من جميع أنحاء العالم يجب أن يعرفها المسافر لكي لا يقع في أخطاء تنغص عليه رحلته وتسبب له الإحراج لدى مضيفيه:

1- تجنب تقديم نوع معين من الأزهار في روسيا



تجنب تقديم الأزهار الصفراء كهدية لأي شخص في روسيا لأنها تعني الخداع والغش ورمزاً لنهاية العلاقة بينك وبينه.

2- لا تتوقع الشكر على بعض الهدايا في الصين



عند تقديم ساعة أو منديل أو حذاء أو أزهار كهدية لأي شخص في الصين، لا تتوقع أن يرسل إليك بطاقة شكر على هديتك لأن هذه الأشياء ترمز جميعها للموت والجنازات في الثقافة الصينية.

3- تجنب وضع الملح على الطعام في مصر



إن دعاك أحدهم إلى وجبة في منزله في مصر، لا تحاول رش الملح على الطعام لأنه سيشعر بالإهانة وسيعتقد بأن طعامه لم يعجبك.

4- الحضور على وقت الوليمة أمر غير لائق في فنزويلا



تجنب الحضور قبل أو على الوقت إن دعاك أحدهم إلى تناول الطعام في فنزويلا. عليك أن تحضر بعد 10 أو 15 دقيقة من وقت الوليمة لأن الحضور المبكر إلى الدعوة يعني الجشع لدى الفنزوليين.

5- استخدم الشوكة والسكين دائماً في النروج



يعتبر استخدام الشوكة والسكين أمراً في غاية الأهمية في النروج، حتى وإن كنت تتناول شطيرة. لذا حاول أن تتنبه إلى هذا الأمر إن دعيت إلى مائدة في النروج.

6- الأطفال يرمون بأضراسهم اللبنية على السطح في اليونان



يقوم الأطفال في اليونان برمي أضراسهم وأسنانهم اللبنية على سطح المنزل بعد سقوطها للاعتقاد السائد بأن ذلك يجلب الحظ لهم.

7- لا تتحدث في العمل أثناء الطعام في بوليفيا



من غير اللائق أن تتحدث عن العمل أثناء تناول الطعام في المناسبات الاجتماعية في بوليفيا، فهذه الولائم تمثل فرصة لهم لإغناء علاقاتهم الاجتماعية وليس لعقد صفقات تجارية.

8- تجنب مشاركة مضيفك بدفع الفاتورة في تركيا



من اللطف أن تعرض على مضيفك أن تشارك في دفع فاتورة الطعام في المطعم، إلا أن الأتراك لن يقبلوا بذلك. وعوضاً عن ذلك يمكنك دعوة مضيفك على حسابك في مناسبة أخرى لترد له الدعوة.

9- انتبه أثناء التعامل مع عصي الطعام في اليابان



يعتبر اليابانيون شعباً مهذباً ومنظماً في كل مناحي حياتهم، حتى في استخدام عصي الطعام، فمن غير اللائق بالنسبة لهم أن تعبث بعصي الطعام أثناء جلوسك إلى المائدة.

10- اللون الأحمر يعني الموت في كوريا الجنوبية



إذا أردت أن ترسل بطاقة أو توجه رسالة مكتوبة لشخص ما، تجنب الكتابة باللون الأحمر لأنه يرمز للموت في كوريا الجنوبية.