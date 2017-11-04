ابتكر مصمم تركي، يدعى بيرك إلهان، مرآة ذكية تعمل فقط عند ابتسام المستخدم أثناء النظر إليها، إلا أن الأمر لم يكن بغرض التسلية والترفيه بل له غرض علاجي في المقام الأول.

ذكر موقع "نوتيتسي دلموندو" الإيطالي إن المرآة الجديدة مزودة بتكنولوجيا تجعلها لا تعكس صورة من أمامها إلا في حال ابتسامه، ومن المنتظر استخدام هذا الابتكار لعلاج مرضى الأورام الخبيثة.

وتشبه المرآة الجديدة إلى حد كبير الحاسب اللوحي "التابلت"، وهي مصنوعة من مادة ذكية يمكنها التحول بين اللونين العاكس والقاتم، كما أنها مزودة بتقنية التعرف على الوجه والابتسامة من خلال كاميرا ذكية، كما تتميز بكونها سهلة الاستخدام ويمكن تعليقها على أي حائط كمرآة تقليدية.

يبلغ سعر المرآة الذكية نحو 2000 دولار أمريكي، وخطرت فكرة ابتكارها للمصمم بيرك عندما عاين معاناة أحد أفراد عائلته من الإصابة بمرض السرطان، فقرر العمل على ابتكار منتجات تساعد المصابين بهذا النوع من الأمراض على التعافي بتحسين حالتهم النفسية.

ويقول بيرك عن ذلك، إن تعابير وجوهنا تؤثر على مشاعرنا الداخلية، فإذا ابتسمنا فسيظن العقل أن هناك شيء جيد يستدعي السعادة وبالتالي نصبح بالفعل أكثر سعادة وأقل توترا.