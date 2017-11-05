أظهر الكشف المبدئي من قبل خبراء وكالة الثروة السمكية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ، أن الحيوان البحري الذي تم العثور عليه نافقا على شاطئ كورنيش ينبع يُسمى “الأطوم”. وأوضحت المصادر أن حيوان “الأطوم” هو ثديي بحري كبير، طوله يتعدى المترين ونصف المتر، وينتشر في مياه ما لا يقل عن 37 بلدا في جميع أنحاء المحيطين الهندي والهادئ، على الرغم من أن غالبية الأطوم تعيش في مياه شمال استراليا بين خليج القرش وخليج موريتون.

يشار إلى أن أحد المواطنين السعوديين ، أثناء ممارسته رياضة المشي على كورنيش ينبع البحر الجنوبي، وجد ذلك الحيوان البحري النافق الغريب شكلاً وحجمًا؛ حيث تم تسليمه للثروة السمكية من قبل قوات حرس الحدود.



