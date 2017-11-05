أعلن الممثل التركي مراد باش أوغلو، خلال إطلالته التلفزيونية الأولى بعد فضحيته مع الشابة الشقراء، عن شعوره بالندم، طالباً من عائلته وجمهوره مسامحته.



وفي التفاصيل، بدا الممثل الشهير بدور "سنان" في مسلسل "رائحة الفراولة" متأثّراً وحزيناً، حتّى أنّ دموعه انهمرت خلال الحلقة.

وكان مراد رُصد وهو يقبّل شابة شقراء، قيل إنّها ابنة أخيه، على متن يخت في بودروم، لكنّه أنكر هذا الموضوع مراراً، وأكّد أنّ الشابة مجهولة، وتعرّف عليها على سواحل المدينة في اليوم نفسه، ولا يعرف إسمها.

وأوضح أنّ ابنة شقيقه كانت معه على متن القارب، لكنّها غادرت قبل أن ترصده عدسات الباباراتزي وهو يقبّل الشابة الشقراء، بحسب تصريحه.

وكشف أنّ "شريكه في الصالة الرياضية، أجبره على فضّ الشراكة، ليقوم أوغلو بنقل ملكية الأسهم له"، مؤكّداً أنّه "خسر كل ممتلكاته بعد الفضيحة".