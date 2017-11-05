قال بنك (آي.إن.جي) الهولندي يوم الجمعة إنه قرر إلغاء مشاركة للممثل كيفن سبيسي في مؤتمر للأعمال ينظمه البنك في روتردام.

واعتذر سبيسي للممثل أنطوني راب الذي اتهمه بمحاولة إغوائه عام 1986 حينما كان سن راب 14 عاما.

ويجيء قرار بنك (آي.إن.جي) بعد اتهامات بالتحرش الجنسي هذا الأسبوع من جانب رجلين آخرين ضد نجم مسلسل (هاوس أوف كاردز). ولم يتسن لرويترز التأكد من أي من المزاعم بصورة مستقلة.

وقال البنك الهولندي في بيان أرسل لرويترز إنه ”في ظل اللغط الذي سببته مزاعم سوء السلوك الجنسي بشأن كيفن سبيسي، فقد قرر (آي.إن.جي) أنه لم يعد راغبا في السماح له بالتحدث أمام المؤتمر“.

وقال البيان إنه اتخذ قرار إنهاء التعاون مع سبيسي بالتشاور مع فريق عمل الممثل.

وقال مندوبون عن الممثل الحاصل على جائزة الأوسكار إنه يسعى للعلاج دون أن يوضحوا طبيعة ذلك العلاج. ولم يتم الرد بعد على رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها رويترز طلبا لمزيد من التعقيب.