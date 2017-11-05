أثار متهم أمريكي حيرة المحققين عندما طلب "محامي كلب" للدفاع عنه، واعتبرت المحكمة هذا الطلب مشوشاً، ولا يستدعي إنهاء التحقيقات إلى حين حضور المحامي كما جرت العادة.

وخلال مقابلة مع الشرطة، قال المتهم الذي لم يتم الكشف عن اسمه "فقط أحضروا لي محامي كلب". وتقضي القوانين، بإنهاء المقابلة والتحقيقات، بمجرد طلب المتهم حضور محام للدفاع عنه. لكن قاضي المحكمة العليا في ولاية لويزيانا، اعتبر أن ما تلفظ به المتهم غامض، ولا ينسجم مع القوانين، بحسب موقع كراكد الإلكتروني.

ويبدو أن المحققين، تعاملوا مع طلب المتهم بشكل حرفي، واعتقدوا أنه يطلب كلباً بالفعل، للعب دور المحامي، في الوقت الذي كان المتهم، يستخدم لفظاً مجازياً، متعارف عليه بين المجرمين.

وأثارت الحادثة سخرية كبيرة بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتساءل العديد منهم، كيف يتعامل هؤلاء المحققون والقضاة في حياتهم العامة، مع انتشار عدد كبير من العبارات والمصطلحات المجازية، التي لا تعني بالضبط ما توحي إليه.