تعرضت فتاة تبلغ من العمر 26 عاماً، لحادث مأساوي يهدد بشللها مدى الحياة، إلى سقوط من حركة بهلوانية تتدرب عليها أمام زملائها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. وتظهر باندا، في مقطع الفيديو، وهي تقوم بتمارينها أمام زملائها، معلقة بواسطة سلك معدني يربط حلقة تشبه لعبة الـ"هيلاهوب" تتشقلب داخلها بحرفية بشكل مقلوب جعل رأسها إلى الأسفل وساقيها إلى الأعلى.



لكن مهارات باندا تذهب أدراج الريح، فجأة بسبب انقطاع السلك المعدني الرابط بين الحلقة والعارضة الحديدية، لتسقط على رقبتها من ارتفاع أربعة أمتار، ما أسفر عن إصابات بليغة لها تمثلت بكسر عنقها، بالإضافة إلى تلف أصاب عمودها الفقري. ويتوقع الأطباء، أن تشل الفتاة “باندا” عن الحركة مدى الحياة.