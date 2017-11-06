تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو روج له المؤيد,ون لنظرية المؤامرة، على أنه دليل على وجود الكائنات الفضائية، حيث يظهر فيه جسم غريب، وهو يقوم بتدمير طائرة بدون طيار أمريكية فوق جبال أفغانستان.

وتشير التقارير إلى أن اللقطات التي شاهدها أكثر من 160،000 شخص، تسربت من قبل الحكومة الأمريكية، ويمكن مشاهدة طائرة بدون طيار في المشاهد التي نشرتها صحيفة إكسبريس البريطانية، وهي تحلق فوق سلسلة جبال في أفغانسان. وبعد ثوان معدودة، ظهرت كرة غامضة من الضوء.

وراحت هذه الكرة تحلق خلف طائرة بدون طيار، قبل أن تطلق شعاعاً قوياً، دمر الطائرة. وتقول قناة اليوتيوب التي نشرت الفيديو، إن هذه المشاهد حقيقية، وأشار مسؤول إلى أنها ملتقطة من طائرة بدون طيار.

وأثارت هذه المشاهد، موجة من التعليقات، التي اختلف أصحابها، بين مؤيد لصحتها، ومشكك فيها، وتساءل الكثيرون عن حقيقة ومصداقية الفيديو، والسبب الذي دفع الحكومة الأمريكية إلى الإفراج عن هذه المشاهد إذا كانت حقيقية بالفعل!

وقال أحد المعلقين "إنهم أخيراً هنا، وهذا يجب أن يكون دليلاً فعلياً على وجود الفضائيين".

لكن سكوت براندو، الذي يدير موقعاً على الإنترنت حول الكائنات الفضائية، يعتقد أن المقطع قديم وجري التسويق له مؤخراً، كدليل جديد على وجود الكائنات والمركبات الفضائية.