أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات مرعبة عاشها فريق بحثي بعد تعرضه لهجوم مجموعة من أسماك القرش الضخمة استهدف الغواصة التي كانوا يستقلونها في عمق البحر.

وكانت غواصة “بلو بلانيت 2” تغوص في المحيط الأطلسي، عندما توقفت أسماك القرش العملاقة التي يبلغ طولها 6 أمتار عن أكل جيفة حوت، ووجهت انتباهها إلى الغواصة قبالة ساحل جزر “الأزور”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كان العلماء يجرون دراسة فريدة من نوعها حول دور الحيتان الرئيسي في السلسلة الغذائية بعد موتها.

وفي الفيديو تمكن رؤية الأسماك المفترسة تتغذى على جيفة حوت ميت، وفجأة توقفت الأسماك عن تمزيق الجيفة، ووجهت انتباهها إلى الغواصة التي اقتربت أكثر من اللازم.

وبدأت الأسماك العملاقة بمهاجمة الغواصة، معتقدة فيما يبدو أنها حيوان مفترس أتى لسرقة طعامها.

وقال ويل راديون أحد أعضاء الفريق البحثي: “كانت هجمات الأسماك تهز الغواصة بعدوانية، وكان الوضع مقلقًا للغاية، لكن لحسن الحظ فقدت الكائنات المرعبة الاهتمام بعد فترة”.