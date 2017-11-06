قضت طائرة هليوكوبتر تتبع للشرطة الجوية البريطانية، على مفاجأة رومانسية أعدها موراي غراهام لزوجته سو، بعدما رصدت فوق حقول قرية “تيتسورث” في مقاطعة “أوكسفوردشاير” في بريطانيا، نقشاً غامضاً عملاقاً لاسم Sue X.

وأطلقت الشرطة أمس الجمعة حملةً على “تويتر” لفك لغز النقش

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الحملة على “تويتر” أحدثت ضجةً واسعةً، وحاول الآلاف حل الرسالة التي بدت خفية لديهم، ووصلت أصداؤها لغراهام، البالغ من العمر 49 عاماً، والذي كشف أنه أراد مفاجأة زوجته سو من خلال إدراج اسمها في حقل مزرعتها، لإظهار حبه الكبير لها رغم مرور 22 عاماً على زاوجهما.

وقال لصحيفة “تلغراف” البريطانية إنه أراد أن يظهر لزوجته حبه لها رغم غضبها في بعض الأحيان، وحتى يرسم الابتسامة على وجهها، مُضيفاً أنه رش الحقل بمزيل أعشاب قبل أسبوعين.