تعرض نائب رئيسة وزراء بريطانيا داميان غرين لفضيحة جنسية جديدة، مع ظهور ادعاءات بأن الشرطة قد عثرت على مواد "في غاية الإباحية" على حاسوبه بالبرلمان.

وذكرت صحيفة صنداى تايمز أن مفوض شرطة العاصمة السابق بوب كويك قال إن الشرطة اكتشفت هذه المواد عندما داهمت مكتب غرين في البرلمان خلال تحقيق فى تسريبات وثائق حكومية عام 2008.

وصرح كويك الذى كان يرأس تحقيقات في التسريبات، للصحيفة، أن الضباط أبلغوا عن العثور على "مواد شديدة الإباحية" على جهاز كمبيوتر في مكتب غرين بالبرلمان.

ونفى غرين بشدة هذه الادعاءات، قائلا إنه"هذه القصة غير صحيحة تماما، وهي تأتي من مصدر غير نظيف وغير موثوق".

وكانت الشرطة قد داهمت بشكل مثير للجدل مكتب غرين في البرلمان حينذاك بعد سلسلة من تسرب معلومات تخص وزارة الداخلية.

واستقال كويك من منصبه في شرطة العاصمة في عام 2009، بعد أن تم تصويره وهو يدخل مقر رئاسة الوزراء حاملا مذكرة سرية تحوي تفاصيل يمكن الاطلاع عليها.

ومن المقرر أن يقدم رئيس مكافحة الإرهاب السابق أدلة على تحقيق في سلوكيات غرين بعد أن ادعت ناشطة في حزب المحافظين مؤخرا أنه تحرش بها.