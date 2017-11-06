خطف أسطورة كرة السلة الأمريكية، شاكيل أونيل الأضواء بقوة في الساعات القليلة الماضية، بعدما تحدى الجميع على الهواء وتناول واحد من أنواع الشيبسي الأكثر حرارة في العالم، وسط أصداء كبيرة وكوميدية من الطراز الرفيع.

ففي أحدى الأستوديوهات التي استضافت الأسطورة شاكيل أونيل، قام اللاعب الشهير بتجربة أكثر أنواع الشيبس حرارة ( شطة) في العالم في تحدي مثير على الهواء مباشرة.



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وحينما تناول شاكيل أونيل قطعة واحدة فقط ، تغير وجهه بشكل كبير بسبب قوة وحرارة الشيبس الذي تناوله ولم يعرف يتكلم من احتراق فمه بما حدث من الشيبسي الحار للغاية، وسالت دموعه من شدته، وسط ضحكات من المتواجدين معه في البرنامج، وقالوا " انظروا إلى وجهه".



واستعان بالمياه في البداية للتعامل مع الشيبس الذي أشعل فمه، ولكن من بالبرنامج طالبوه بعدما الاستعانة بذلك ومواصلة التحدي الذي أراده، ولكن مع اشتعال فمه بصورة أكبر بسبب الشيبس تحصل على زجاجة المياه وشرب وانتهى الأمر أمام ضحكات الجميع نظير ما حدث، مؤكدا بأنه كان صعبا، قبل أن يغادر البرنامج ويتجه نحو الحمام، وسرعان ما سيطر تحدي شاكيل على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وغيرها ولاقى سخرية كبيرة.