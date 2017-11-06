تطلق الخطوط الجوية بسنغافورة رحلتها الأولى من طائرة آيرباص A380 المعدلة، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن حولتها إلى ما يشبه الفندق.

نشرت قناة BFMTV الفرنسية، مقطع فيديو لطائرة الخطوط الجوية الجديدة بسنغافورة، والتي تتضمن 6 أجنحة فندقية فاخرة، ما قد يرفع من القدرة التنافسية للشركة .وتسهل الشركة لمسافري الدرجة الأولى 6 أجنحة مع لمسة من شركة لاليك الفرنسية، حيث يتوفر بها أسرة مزدوجة فخمة مزودة بغرفة تغيير ملابس وخزانة كبيرة، إضافة إلى حمام مزود بدش للاستحمام.

كما يتوفر بالأجنحة الفندقية على متن الطائرة العديد من الخدمات الفندقية كخدمة الغرف وتبديل مفروشات الأسرة وتقديم أفخم المشروبات كالنبيذ والشمبانيا، وتزود تلك الأجنحة ذات اللمسة الفندقية بمقعد قابل للطي يسمح للزوجين باستخدامه كسرير وثير بطول 198 سم وعرض 127 سم.

وتنطلق أولى رحلات طائرة ايرباص A380 المعدلة، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول، ذهابا وإياب إلى سيدني، ويكون على متنها 6 أجنحة فندقية و 78 مقعد لرجال الأعمال و 44 مقعد اقتصادي خاص، إضافة إلى 343 مقعد اقتصادي عادي، حيث تبلغ تكلفة الجناح 533 يورو.