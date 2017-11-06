قالت إيفانكا ترمب إنه لا يمكن التسامح مع التحرش بالمرأة، ودعت إلى إعادة ترتيب ثقافة العلاقة بين المرأة وأماكن العمل وحق الأمومة في سبيل صياغة مستقبل سعيد وأفضل للأمهات بوجه خاص.

وكانت ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي تتحدث في الجمعية العالمية للمرأة في طوكيو، وسط اهتمام متزايد بقضية التحرش الجنسي بالمرأة في هوليوود ومزاعم وستمنستر. ويعد هذا أول تعليق لها على القضية حيث لم يسبق لها أن صرحت برأيها حول الموضوع بعد تفجر الفضيحة مع المنتج الشهير.

وأضافت: "في كثير من الأحيان، تفشل ثقافة مكان العمل في معاملة النساء باحترام مناسب.. هذا يأخذ أشكالاً كثيرة بما في ذلك التحرش الذي لا يمكن التسامح معه أبداً".

ودعت إيفانكا إلى "طرق مبتكرة لتسهيل تمتع المرأة بحقها في الأمومة دون المساس بالمهنة"، مؤكدة: "هذه ليست قضية المرأة، إنما الأسرة ككل".

وكانت إيفانكا ترمب تتحدث في #اليابان، التي وصلتها بدعوة من رئيس الوزراء شينزو ابي، ومن المقرر أن تغادر قبل يوم واحد من وصول والدها إلى هناك، يوم الأحد.